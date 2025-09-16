به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ خردمند، مسئول فرهنگی سپاه فتح، در این مراسم گفت: ۱۳ گروه در دو بخش خواهران و برادران در جشنواره حضور داشتند.

وی با اشاره به اینکه این دوره، سومین جشنواره فجر بسیج و پنجمین دوره «آوای چکاوک» است، افزود: در بخش برادران ۴ گروه و در بخش خواهران ۹ گروه شرکت کردند.

به گفته خردمند، در پایان این رقابت‌ها، دو گروه برتر از بخش برادران و چهار گروه از بخش خواهران توسط هیئت داوران انتخاب و معرفی شدند.