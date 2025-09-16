رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو گفت: توسعه و طراحی خدمات مهندسی در حوزه صنعت آب و برق باعث صادرات خدمات فنی مهندسی به ۳۸ کشور دنیا شده است.

رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در رابطه با صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه‌های اب و برق گفت: ما در حوزه‌های خدمات فنی و مهندسی، کالا و تجهیزات در بخش اب و برق، توان علمی و فنی بالایی داریم.

محمدولی علاءالدینی ادامه داد: شرکت‌های پیمانکاری در زمینه اب و برق در بخش صادرات فعال هستند و باتوجه به توسعه طراحی و خدمات مهندسی به خود کفایی رسیدند.

رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در حوزه آب و برق را سربازان وطن خواند و افزود: با توجه به تاکید صادرات در قوانین بالادستی در حوزه وزارت نیرو، این خدمات به ۱۵ کشور همسایه و همچنین سایر کشور‌ها صادر می‌شود. به طوریکه از ابتدای سال تاکنون ۸۰۰ میلیون دلار صادرات این خدمات صورت گرفته که تا انتهای سال به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد

محمدولی علاءالدینی بیان کرد: در روز‌های اخیر در رابطه با صادرات خدمات فنی مهندسی در زمینه صنعت اب و برق با کشور روسیه توافقاتی صورت گرفته است.

رئیس مرکز امور بین الملل وزارت نیرو تصریح کرد: شرکت‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی ما توسعه پیدا کردند به طوریکه یکی از شرکت‌ها در یک مناقصه در کشور همسایه قرارداد ۲۰۰ میلیون دلاری در حوزه اب و برق برنده شد.