مدیر اداره راهداری و جمل و نقل جاده ای شهرستان چرداول گفت: عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور شباب تا پل سیمره با هدف ارتقای ایمنی تردد آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «پور نادر» مدیر اداره راهداری و جمل و نقل جاده ای شهرستان چرداول اظهار داشت: تعریض مسیر مواصلاتی شباب_پل سیمره و ترمیم روکش آسفالت این مسیر با هدف رفع بخشی از نقاط حادثه خیز آن در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.

وی افزود: برای اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و عملیات روکش آسفالت و ایمن‌سازی محور هم‌اکنون در حال اجراست و طی یک ماه آینده تکمیل خواهد شد.

مدیر اداره راهداری و جمل و نقل جاده ای شهرستان چرداول اضافه کرد: این طرح به طول ۱۰ کیلومتر و با هدف ارتقای ایمنی این محور اجرا می‌شود.

گفتنی است مسیر ۴۲ کیلومتری شباب به سمت پل سیمره در ایام اربعین هر سال هم یکی از مسیرهای ورودی شهرستان با حجم بالای زوار می باشد.