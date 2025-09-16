با پایان تعطیلات تابستانی شاهد موج بازگشت مسافران هستیم و استان گلستان به دلیل موقعیت جغرافیایی در این ایام معبر و مقصد مسافران زیادی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، رعایت سرعت مطمئنه، استراحت به هنگام خستگی، رعایت فاصله طولی مناسب از جمله مواردی است که رعایت کردن آن منجر به سفری ایمن می‌شود.

به گفته فرمانده پلیس راه گلستان بر اثر تصادفات و حوادث ترافیکی در گلستان از اول شهریور تا امروز ۲۹ نفر جان باختند و از این تعداد جان باخته ۱۰ نفر راکب موتور سیکلت بودند.

سرهنگ محمود شهرکی بی توجهی راننده به جلو را بیشترین علت وقوع تصادفات اعلام کرد و گفت: این حوادث ۳۹۴ مجروح هم داشت.

همچنین فرمانده پلیس راه گلستان اعلام کرد: تردد انواع کامیون و تریلی از نوکنده در گلستان تا چمن بید در خراسان شمالی از ۲۷ تا سی‌ام شهریور از ساعت ۶ صبح تا ۲۴ ممنوع خواهد بود.

سرهنگ محمود شهرکی افزود:این ممنوعیت با توجه به افزایش تردد‌ها در روز‌های پایانی شهریور ماه اعمال شده است.