رئیس فدراسیون کاراته کشور گفت:ورزش ظرفیت بی‌نظیری برای تلفیق با فرهنگ دارد و ما می‌توانیم از این طریق کار فرهنگی موثری در جامعه انجام دهیم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رهنما در دیدار با فرمانده سپاه عاشورا گفت:آذربایجان شرقی دارای ظرفیت‌های بالای ورزشی برای اجرای ماموریت‌های فرهنگی است.

وی با اشاره به صلاحیت فنی هیئت بسیج گفت:از کاراته بسیج حمایت می‌کنیم و خود را بدهکار نظام می‌دانیم و درخواست می‌کنیم که تیم کاراته استان مورد حمایت قرار گیرد.

سردار عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا نیز گفت: با بهره‌گیری از روحیه ورزشی می‌توان جوانمردی و صلابت را ترویج و از شرف و میهن اسلامی دفاع کرد.

سردار عباسقلیزاده افزود: تلاش خواهیم کرد با کمک فدراسیون کاراته مسابقات ملی و بین المللی را حمایت و میزبانی کنیم.

گفتنی است در این دیدار حسین بهارلو نژاد پیشکسوت ورزش کاراته استان و از یادگاران دفاع مقدس به عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون کاراته انتخاب شد.