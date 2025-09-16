بر اثر واژگونی نیسان در بخش شهیون دزفول یک فوتی و ۸ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی دزفول گفت: این حادثه ظهر امروز در روستای خرمیزان بخش شهیون به وقوع پیوست که بلافاصله نیرو‌های امدادی به این محل اعزام شدند.

رضا معمارزاده با اشاره به اینکه برای امداد رسانی دو فروند بالگرد اورژانس هوایی دزفول و لرستان به محل حادثه اعزام شدند، افزود: همچنین ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک دستگاه آمبولانس هلال‌احمر در محل حادثه حاضر شدند.

وی اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت دسترسی به محل، مصدومان حادثه در ابتدا به کمک اهالی منطقه و توسط کادر بهداشت به مرکز خدمات جامع سلامت شهید رئیسی منتقل و در آنجا اقدامات اولیه درمانی برای بیماران انجام شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی دزفول ادامه داد: در مرحله بعد، تیم‌های اعزامی اورژانس ۱۱۵ پس از رسیدن به محل، خدمات تکمیلی درمانی را انجام داده و مصدومان را جهت ادامه روند درمانی به بیمارستان‌های دزفول و لرستان منتقل کردند.