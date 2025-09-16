پخش زنده
شهردار زنجان گفت: مسیر طالقانی شهر زنجان برای ساماندهی به پیادهراه تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سلطانی محمدی افزود: مراحل اولیه عمرانی این طرح در حال انجام است و قصد داریم عملیات کلنگزنی بخشهای مختلف این محور را در آینده نزدیک برگزار کنیم.
وی اظهار داشت: هدف ما این است که این محور به عنوان یکی از پازلهای مهم در بهبود فضای شهری، نقش مهمی در توسعه گردشگری شهر ایفا کند.
سلطانی محمدی درباره پروژه تبدیل قبرستان متروکه دهخدا به پارک نیز افزود: به تازگی طرح مربوط به آن امضا شده و قرار است در هفته آینده عملیات عمرانی آن آغاز شود.
وی اضافه کرد: این طرح در یکی از محلات بازآفرینی شهر زنجان قرار دارد و هدف ما این است که در کوتاهترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد و در خدمت شهروندان قرار گیرد.
شهردار زنجان گفت: از خبرنگاران و رسانههای استان درخواست میشود که در اطلاعرسانی و پیگیری این پروژه همکاری لازم را داشته باشند تا هر چه سریعتر، خدمات مورد نیاز به شهروندان ارائه شود.
وی در ادامه در خصوص تمهیدات صورت گرفته برای ایام بازگشایی مدارس، گفت: هفته گذشته، جلسهای با پلیس راهور برگزار شد که در آن درباره بازگشایی مدارس و تمهیدات ویژهای که در این زمینه لازم است، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
سلطانی محمدی افزود: هدف این است که با همکاری اعضای شورای شهر، مدارس در زمان مقرر به نحو مطلوب بازگشایی شود.
وی درخصوص موضوع ساماندهی محور خیام شهر زنجان، گفت: این طرح، یکی از پروژههای زیرساختی مهم و نیازمند ساخت و ساز است که در حال حاضر، پیگیریهای لازم برای اجرای آن انجام شده و قرار است در هفته آینده جلسهای در این خصوص با همکاری شورای اسلامی شهر برگزار شود.
سلطانی محمدی اضافه کرد:هدف این است که در حدود ۲۰ روز آینده، فاز اول عملیاتهای عمرانی در این محور انجام شود و موضوع تملکات مسیر نیز در دستور کار قرار گیرد.
شهردار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیتهای مشترک شهرداری و اعضای شورا اشاره کرد که با هدف خدمت بهتر به شهروندان زنجانی برنامهریزی شده است، گفت: استقبال شهروندان از شادواره شهروندی بسیار خوب بود و رسانهها نقش مهمی در انعکاس این فعالیتها ایفا کردند، به طوری که اخبار و گزارشها از طریق خبرگزاریها و شبکههای مختلف استانی منتشر شد.
شهردار زنجان خاطرنشان کرد: این همکاریها باعث شده است که بتوانیم پروژههای متنوعی در سطح شهر ارائه دهیم و در ماههای آینده نیز برنامههای مشابه در سایر نقاط شهر اجرا خواهد شد.