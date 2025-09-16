پخش زنده
مراسم رونمایی از کتاب گویای سردار بی بی مریم بختیاری با حضور حجابی کرلانگیچ سفیر ترکیه در ایران، علی بخشی زاده معاون صدای رسانه ملی، مهدی شاملو مدیر ایران صدا و نویسنده کتاب سردار بی بی مریم و جمعی از دست اندرکاران تولید کتاب صوتی آن برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، زرین کشاورز گوینده و راوی کتاب صوتی سردار بی بی مریم بختیاری در این مراسم گفت: من از قبل بی بی مریم را به واسطه تولید برنامه رادیویی مهربانو میشناختم.
در برنامه مهربانو هر بار به معرفی زندگی یکی از زنان تاثیرگذار سرزمینمان میپرداختیم و بی بی مریم یکی از آنها بود.
برای من جای افتخار است که گوینده و راوی کتاب صوتی سردار بی بی مریم بختیاری بودم. برای تولید صوتی این کتاب، بیش از دو ماه زمان صرف شد.
خانم سلطانی نویسنده کتاب سردار بی بی مریم بختیاری هم از پژوهشی ۲۰ ساله برای نگارش این اثر خبر داد و بیان کرد که این کتاب تاکنون به زبان انگلیسی هم ترجمه شده و امیدوارم کتاب صوتی آن به این زبان هم به زودی منتشر شود.
این کتاب نقش سردار بیبی مریم، بزرگبانوی بختیاری را در راه آزادی و مبارزه با استبداد بررسی و تشریح میکند.
بیبی مریم، معروف به سردار مریم، دختر حسینقلیخان ایلخانی و بیبی فاطمه است.
او در خردسالی پدرش را از دست داد و تحت سرپرستی برادران خود، بهویژه حاج علیقلیخان سردار اسعد بختیاری، قرار گرفت.
بیبی مریم در دوران مشروطه یکی از فعالان مشروطهخواهی و بعد از آن، یکی از شخصیتهای فعال ملی و آزادیخواه بود و تا پایان عمرش بهعنوان یک شخصیت ضدّاستعماری در میدان مبارزه فعالیت کرد.
بیبی مریم مادرِ علیمردانخان بود، علیمردانخان علیه رضاشاه قیام کرد و اعدام شد.
این زن در تاریخ معاصر، نمونه یک زن تحولخواه و پیشرو است.
علاقهمندان برای شنیدن این کتاب گویا میتوانند به پایگاه اینترنینتی ایران صدا به نشانی iranseda.ir مراجعه کنند.