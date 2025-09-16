پخش زنده
امروز: -
ملیپوشان فوتسال ایران آخرین تمرین خود را پیش از سفر به مالزی برای حضور در مرحله مقدماتی هجدهمین دوره جام ملتهای آسیا برگزار کردند.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتسال کشورمان با برگزاری یک جلسه تمرینی در مرکز ملی فوتبال، آماده حضور در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا شد.
رقابتهای مقدماتی از ۲۹ شهریور آغاز می شود و ایران در گروه G با تیمهای مالزی، امارات و بنگلادش همگروه است. دیدارهای این مرحله در شهر کوناتان مالزی برگزار میشود.
ایران با ۱۳ عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم تاریخ فوتسال آسیاست و ملیپوشان کشورمان امیدوارند با عبور موفق از این مرحله، راهی دور نهایی جام ملتها در اندونزی شوند.