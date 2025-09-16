به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتسال کشورمان با برگزاری یک جلسه تمرینی در مرکز ملی فوتبال، آماده حضور در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا شد.

رقابت‌های مقدماتی از ۲۹ شهریور آغاز می شود و ایران در گروه G با تیم‌های مالزی، امارات و بنگلادش همگروه است. دیدار‌های این مرحله در شهر کوناتان مالزی برگزار می‌شود.

ایران با ۱۳ عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم تاریخ فوتسال آسیاست و ملی‌پوشان کشورمان امیدوارند با عبور موفق از این مرحله، راهی دور نهایی جام ملت‌ها در اندونزی شوند.