معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی به دنبال ارتقای سطح علمی کشور است و با ایجاد تیمهای پژوهشی قوی و شبکهسازی، اقداماتی را در این مسیر انجام داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ عباس ناصری امروز در تکریم و معارفه سرپرست جهاددانشگاهی خراسان شمالی گفت: پژوهشهای این نهاد علمی و آموزشی به سوی حل مسایل واقعی جامعه هدایت میشود و در این مسیر از ظرفیت تمامی استانها استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای پژوهشی جهاددانشگاهی افزود: پژوهشگاه مجلس در حوزه مشکلات کشور پژوهشی انجام داده و ابرچالشهایی را احصا کرده است که جهاددانشگاهی تمرکز خود را بر رفع برخی از آنها قرار خواهد داد.
جهاد دانشگاهی ظرفیتهای ارزشمندی دارد
ناصری ادامه داد: این نهاد ظرفیتهای ارزشمندی همچون پژوهشگاه رویان دارد که تاکنون خدمات ارزندهای به جامعه ارائه کرده است، اما وظیفه ما است که در کنار این مجموعههای بزرگ، از واحدهای استانی نیز حمایت کنیم.
وی همچنین گفت: از ظرفیتهای جهاددانشگاهی برای رفع ابرچالشهای کشور استفاده میکنیم
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی گفت: بستر شکلگیری جهاددانشگاهی دانشگاهها بوده و امروز نیز یکی از مأموریتهای مهم ما، تقویت نشاط دانشجویی در این محیطهاست.
ناصری اضافه کرد: این نهاد ظرفیتهای ارزشمندی همچون پژوهشگاه رویان دارد که تاکنون خدمات ارزندهای به جامعه ارائه کرده است، اما وظیفه ماست که در کنار این مجموعههای بزرگ، از واحدهای استانی نیز حمایت و سرمایهگذاری کنیم.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای جهاددانشگاهی در خراسان شمالی گفت: برخی طرحهای گذشته در این مجموعه نیمهتمام مانده که تلاش خواهیم کرد با حمایت و پیگیری، به سرانجام برسند.
دانشگاهها نقش محوری در توسعه خراسان شمالی دارند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی در ادامه این مراسم گفت: توسعه همهجانبه بدون بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی امکانپذیر نیست.
طاهر رستمی افزود: دولت با رویکرد وفاق ملی تلاش دارد از ظرفیتهای افراد توانمند در گرایشهای مختلف استفاده کند.
وی افزود: خراسان شمالی استانی کمبرخوردار از نظر زیرساخت و منابع مالی است، اما سرمایه اصلی آن نیروی انسانی و وحدت مردمی است.
رستمی ادامه داد: از جهاددانشگاهی انتظار میرود همانطور که در تهران مجموعههای توانمندی دارد، به واحدهای استانی نیز کمک کند تا این مناطق کمبرخوردار به رشد مطلوب برسند. توسعه متوازن یعنی استفاده از ظرفیت استانهای برخوردار برای حمایت از استانهای کمتر برخوردار.
در پایان از زحمات دکتر عبدالحسین طالبی تقدیر و دکتر میثم لعل عوض پور به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی معرفی شد.