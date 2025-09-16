رقابت‌های بدمینتون نونهالان قهرمانی کشور با معرفی تیم‌ها و نفرات برتر به کار خود پایان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های بدمینتون نونهالان قهرمانی کشور با حضور ۲۲۰ ورزشکار از ۲۴ استان به مدت چهار روز در مشهد برگزار شد و با معرفی تیم‌ها و نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در بخش تیمی، تیم خراسان رضوی به عنوان میزبان موفق شد در دیداری نزدیک و جذاب با نتیجه سه بر دو تیم قم را شکست دهد و بر سکوی نخست بایستد. تیم‌های مرکزی و توابع تهران نیز به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

در بخش انفرادی زیر ۱۳ سال، کیان جهان‌نوش از خراسان رضوی مقام قهرمانی را کسب کرد، عماد مفیدی‌فر از همین استان دوم شد و محمد صدرا فراهانی و طا‌ها علمداری از قم به طور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

در رده سنی زیر ۱۱ سال نیز امین حسینی غلام‌علیزاده و امیرپارسا خطیبی هر دو از تهران به ترتیب اول و دوم شدند و مهدیار محمدی از خراسان شمالی و فربد گلمکانی از خراسان رضوی به مقام سوم مشترک دست یافتند.

در بخش دونفره آزاد نونهالان، شایان احمدی و راوین صالحی از خراسان شمالی عنوان قهرمانی را به دست آوردند. نیما فتاحی و محمد هاتفی از یزد نایب‌قهرمان شدند و تیم‌های امیرمحمد ستایشی و کوشا کریمی از مازندران و همچنین آریان اسکندری و رهام قاسمی از زنجان در جایگاه سوم مشترک قرار گرفتند.

برترین بازیکنان این رقابت‌ها به همراه استعداد‌های برتر رده سنی خردسالان و بازیکنان دارای رنکینگ، ترکیب اصلی تیم‌های خردسالان کشور را تشکیل خواهند داد.