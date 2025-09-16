پخش زنده
جشنواره ملی لیمو و خرما به مدت دو روز در بوستان تدبیر شهرستان رودان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، رئیس هیئت مدیره اتاق اصناف کشاورزان رودان گفت: این نخستین جشنواره ملی خرما و سومین جشنواره ملی لیمو است که در شهرستان رودان برگزار میشود.
یعقوب شمس الدینی افزود: این جشنواره در روزهای ۲۷ و ۲۸ شهریور از ساعت ۱۹ تا ۲۲ در بوستان تدبیر برگزار میشود.
وی گفت: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای باغی و اقتصادی منطقه برگزار میشود.
سومین جشنواره ملی لیمو و نخستین جشنواره ملی خرما رودان همراه از صداوسیمای مرکز خلیج فارس نیز بصورت زنده پخش میشود.