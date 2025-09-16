

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، «آنا کریستیانا سیائورا»، سرمربی پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان ایران که بامداد امروز وارد کشور شد، با حضور در دفتر رئیس فدراسیون هندبال و دیدار و گفت‌و‌گو با علیرضا پاکدل، قرارداد خود را به صورت رسمی امضا کرد.

«سیائورا» با امضای این قرارداد تا ۲ سال آینده هدایت تیم ملی هندبال بانوان ایران را در رویداد‌های مختلف به عهده خواهد داشت.

پاکدل در این دیدار ضمن خوشامدگویی به سیائورا اظهار داشت: خیلی خوشحالم که شما را در ایران می‌بینم. حضور شما به واسطه سرمایه‌گذاری است که ما در هندبال زنان برای بلند‌مدت داریم. نسبت به سال‌های گذشته فاصله ما با تیم‌هایی مثل کره و ژاپن کمتر شده و باید سعی کنیم خودمان را به آنها نزدیک‌تر کنیم. شما بایستی علاوه بر هدایت تیم ملی بزرگسالان، روی کار تیم‌های پایه دختران هم نظارت کامل داشته باشید. البته که ما در تمامی رده‌های در این چند سال نتایج نسبتا خوبی کسب کردیم و در مسابقات جهانی حاضر بودیم.

رئیس فدراسیون هندبال در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: ما دو دوره در مسابقات قهرمانی جهان بانوان حضور داشتیم و در این دوره می‌خواهیم بهتر از قبل از لحاظ عملکرد فنی ظاهر شویم گرچه می‌دانیم در بحث نتیجه‌گیری با قدرت‌های اروپا فاصله داریم. در دوره‌های قبلی شاید تجربه کافی را نداشتیم، اما حالا بازیکنان ما هم باتجربه‌تر شده‌اند. امیدوارم با هماهنگی خوبی که بین شما و مربیان لیگ برتری خواهیم داشت، بتوانیم مسیر خوبی را برای هندبال بانوان در آینده ترسیم کنیم.

«آنا کریستیانا سیائورا» سرمربی جدید پرتغالی تیم ملی هندبال بانوان بامداد امروز همزمان با آغاز اردوی جدید تیم ملی بانوان وارد ایران شد. او عصر امروز در نخستین تمرین تیم ملی بانوان شد.