به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، یاسر امانی گفت: هفدهمین جشنواره تابستانه پایگاه ملی موزه میراث روستایی گیلان از ۲۲ شهریور در موزه میراث روستایی آغاز شده و تا ۳۱ شهریور ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره فرصتی ارزشمند برای آشنایی دوباره با فرهنگ، هنر و سبک زندگی روستایی گیلان است افزود: در این دوره، بازارچه صنایع‌دستی با حضور هنرمندان بومی، غرفه نقاشی کودک برای پرورش خلاقیت نسل آینده، اجرای بازی‌های سنتی محلی از جمله لافند بازی، نمایشگاه کتاب با محوریت فرهنگ و تاریخ گیلان، و همچنین پخش مستندات تصویری از فعالیت‌ها و تاریخچه موزه برگزار می‌شود.

مدیر پایگاه موزه میراث روستایی افزود: هدف از برگزاری این جشنواره، ایجاد فضایی شاد، فرهنگی و آموزشی برای خانواده‌ها و علاقه‌مندان به میراث روستایی است.