در آستانه سال تحصیلی جدید، ۳ هزار بسته نوشت افزار میان دانش آموزان مددجو در شهرستان شوش توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی شوش گفت: این تعداد بستههای نوشت افزار در قالب رزمایش مهر وقلم و با هدف کمک به دانش آموزان زیر پوشش این نهاد توزیع شده است.
غلامحسین نظری با اشاره به اینکه ارزش هر سبته نوشت افزار ۱۵ میلیون ریال است، افزود: از جمله اقلام این بستهها کیف، مداد، دفتر، مداد رنگی، جامدادی و دیگر اقلام تحصیلی است که در مجموع به ارزش ۴۵ میلیارد ریال با همکاری خیران حقیقی و حقوقی و مراکز نیکوکاری تهیه و توزیع شده است.
۲ هزار و ۳۰۰ خانوار نیازمند با یک هزار و ۱۰۰ دانش آموز و ۷۰۰ یتیم زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی شوش قرار دارند.