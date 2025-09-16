به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی شوش گفت: این تعداد بسته‌های نوشت افزار در قالب رزمایش مهر وقلم و با هدف کمک به دانش آموزان زیر پوشش این نهاد توزیع شده است.

غلامحسین نظری با اشاره به اینکه ارزش هر سبته نوشت افزار ۱۵ میلیون ریال است، افزود: از جمله اقلام این بسته‌ها کیف، مداد، دفتر، مداد رنگی، جامدادی و دیگر اقلام تحصیلی است که در مجموع به ارزش ۴۵ میلیارد ریال با همکاری خیران حقیقی و حقوقی و مراکز نیکوکاری تهیه و توزیع شده است.

۲ هزار و ۳۰۰ خانوار نیازمند با یک هزار و ۱۰۰ دانش آموز و ۷۰۰ یتیم زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی شوش قرار دارند.