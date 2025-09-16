پخش زنده
نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی از سهم پنج همتی استان در بودجه از محل اعتبارات مناطق نفتخیز و کمبرخوردار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فاطمه جراره گفت: استان هرمزگان به واسطه مناطق نفتخیز، ظرفیتهای قابل توجهی دارد که متأسفانه در سالهای گذشته به آن توجه نشده بود.
وی افزود: در زمان رئیس جمهور شهید آیتالله رئیسی و حمایتهای انجام شده و مستنداتی که ارایه شد، امسال سهم هرمزگان برای نخستین بار در بودجه دو درصد از محل اعتبارات مناطق نفتخیز و یک درصد از محل اعتبارات مناطق کمبرخوردار شد.
جراره با اشاره به رشد قابل ملاحظه بودجه هرمزگان نسبت به دیگر مناطق به واسطه اعتبارات مذکور، گفت: از دو درصد مناطق نفت خیز و یک درصد مناطق کم برخوردار چیزی حدود پنج همت سهم هرمزگان شد که برای همیشه در بودجه هرمزگان دیده میشود.
