استاندار مازندران در سفر به شهرستان نور از نزدیک مشکلات و پروژههای نیمهتمام عمرانی این منطقه را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در بازدید میدانی از پروژههای عمرانی شهرستان نور گفت: در سطح استان بیش از هزار پل تاکنون تکمیل و افتتاح شده و حدود ۱۵ تا ۲۰ پل نیمهتمام دیگر نیز در حوزه انتخابیه نور و محمودآباد وجود دارد که با زمانبندی مشخص به بهرهبرداری خواهند رسید.
دکتر مهدی یونسی رستمی افزود: در جلسه با نماینده مردم نور و محمودآباد و فرماندار این شهرستان، راهکارهای اجرایی برای تکمیل پلها و رفع مشکلات کمربندیها و محورهای ارتباطی بررسی و مقرر شد با تأمین منابع مالی و برنامهریزی دقیق، کارها در موعد مشخص آغاز و به پایان برسد.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: برخی پروژههای عمرانی این منطقه بیش از ۷ تا ۸ سال معطل مانده بود که با پیگیریهای استاندار، کار کارشناسی آنها در هفته جاری انجام و زمانبندی اجرای آنها هفته آینده مشخص خواهد شد.
عبدالوحید فیاضی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه انرژی افزود: نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی محمودآباد و پستهای انتقال برق در این شهرستان با حمایت وزارت نیرو و پیگیریهای استاندار در حال اجراست که نقش مهمی در توسعه منطقه خواهد داشت.
فرماندار شهرستان نور نیز در این بازدید گفت: در محور نور – پل آلشرود ۷ پل پیشبینی شده که تاکنون ۲ پل تکمیل و چند پل دیگر نیز بین ۵۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اما یک پل هنوز آغاز نشده است.
آتشفراز افزود: تکمیل این پلها، تعریض جاده و رفع گرههای ترافیکی محورهای نور و رویان در دستور کار جلسه آینده با حضور استاندار قرار دارد.