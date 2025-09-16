پخش زنده
تیم فوتبال دختران نوجوان امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم جوانان شاهین کرمان رفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال دختران زیر ۱۷ سال که از ۲۱ شهریور در اردوی آماده سازی خود در کرمان به سر میبرد، امروز در دیدار تدارکاتی به مصاف تیم جوانان شاهین کرمان رفت و در نهایت این بازی با نتیجه پر گل ۱۰ بر صفر به سود دختران نوجوان به پایان رسید.
اردوهای آمادهسازی تیم فوتبال دختران نوجوان به منظور حضور در مسابقات انتخابی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا برگزار میشود و تیم فوتبال کشورمان در گروه B با تیمهای لبنان، عربستان و کویت همگروه است. این مسابقات ۲۱ تا ۲۵ مهر به میزبانی عربستان برگزار میشود.