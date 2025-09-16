پخش زنده
مجموعه موسیقی «مقومدان» در چهارمحال و بختیاری رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس حوزه هنری استان از رونمایی مجموعه موسیقی «مقومدان» خبر داد و گفت: این گنجینه بینظیر، حاصل سالها تلاش هنرمندان و پژوهشگران، چکیدهای از شور و اصالت موسیقی این سرزمین کهن را به جامعه هنری کشور عرضه میدارد.
احسان قائدی افزود: در گویش بومی این استان و بسیاری از لهجههای محلی، از جمله لهجه دهکردی، مقامهای موسیقایی را «مقوم» خطاب میکنند. از همین روست که واحد موسیقی حوزه هنری، گنجینه تولیدات ارزشمند خود را با عنوان «مقومدان»، منتشر کرده است.
رئیس حوزه هنری استان گفت: این گنجینه، که شامل آثار تولیدی حوزه هنری استان است، در قالبی خلاقانه و نمادین از ساز «سرنا» یکی از سازهای اصیل و هویتبخش چهارمحال و بختیاری است.
وی گفت:این مجموعه شامل دوازده اثر بیبدیل در حوزههای موسیقی محلی، سنتی و مقامی است که هر کدام روایتی از زندگی، عشق، و اصالت را نجوا میکنند.
وی افزود: از جمله آثار درخشان این مجموعه میتوان به: «ویر» با نوای دلنشین زندهیاد مسعود بختیاری، «غریاز» با صدای فرامرز بنیمهدی، «تاگ» با خوانندگی علی عالی، «قوطی بیگیر بنشون» با موسیقی کیومرث توکلی و شعر اسفندیار ساکنیان، «وابات» با صدای مازیار قاسمی، «زمان بیکرانه» با خوانندگی رحیم عدنانی، «نشمین» و «نازلو» با اجرای میلاد حیدری، «شاراز» با نوای رضا صالحی، «بارون» با خوانندگی کوهیار بختیاری، «خاک دهکرد» با صدای بهنام اشرفی، و اثری ماندگار، چون «کرنا نوازی حیدر شاه» که شامل نواختن مقامهای چهارمحال و بختیاری توسط زندهیاد حیدر شاه نادری با ساز کرنا است، اشاره کرد.