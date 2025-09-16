به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: بخش عمده‌ ای از مشکلات زیست‌ محیطی و بهداشتی در معدن طلای این شهرستان همچنان ادامه دارد و با وجود چندین نوبت بازدید و مکاتبه رسمی، بسیاری از نواقص برطرف نشده و پرونده برای رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شده است.

هاشم حشمتی افزود: از ابتدای امسال تاکنون چهار نوبت بازدید توسط تیم‌ های تخصصی بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ ای انجام شده و دو بار نیز اخطار رسمی به مسئولان معدن داده شد است اما بخش زیادی از تخلفات همچنان پابرجا است، بنابراین، مستندات به مرجع قضایی ارسال شد.



وی با بیان اینکه سلامت مردم خط قرمز دانشگاه است، ادامه داد: حدود ۶۰ مورد تخلف شناسایی شده بود که اکثر موارد همچنان باقی مانده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت‌ حیدریه نیز با انتقاد شدید از عملکرد طلای این شهرستان گفت: مدیریت این معدن تنها به منافع شخصی توجه دارد و هیچ استاندارد ایمنی رعایت نمی‌ شود.

سجاد رحیمی افزود: استفاده از سیانید و فلزات سمی، انباشت باطله‌ ها بدون حفاظت و نبود تثبیت خاک و سیستم‌ های کنترل ریزگرد، سلامت مردم و منابع آب را به شدت تهدید می‌ کند و حتی بارش کوچک باران می‌ تواند این مواد خطرناک را وارد خاک و سفره‌ های زیرزمینی کند و منطقه را آلوده سازد.

وی با انتقاد از عدم آموزش و حفاظت فردی کارکنان معدن ادامه داد: کارگران بدون ماسک و تجهیزات مناسب در محیطی سمی فعالیت می‌ کنند و ماشین‌ آلات صنعتی استاندارد لازم را ندارند که این بی‌ توجهی نظام مند به ایمنی و محیط‌ زیست قابل قبول نیست.

رحیمی گفت: این معدن در حالی سرمایه‌ گذاری بزرگی انجام داده که سود آن عمدتاً خارج از منطقه صرف شده است اما تهدید سلامت مردم تربت‌ حیدریه همچنان ادامه دارد. پرونده این تخلفات به مرجع قضایی ارسال و اقدامات پلمب معدن در دستور کار است.