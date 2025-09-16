به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ همزمان با برگزاری رویداد ملی ایران‌جان، اصفهان ایران و در قالب رزمایش دانش‌آموزی بانوان اصفهانی، بانوان خیریه باران مهر علوی سه‌هزار بسته تحصیلی شامل کیف، کفش و نوشت افزار در اصفهان و همزمان دو هزار بسته در دیگر شهرستان‌های استان توزیع خواهند کرد.

شهره شیرانی با اشاره به اینکه این بسته‌ها در حسینیه معرفت آماده می‌شود، افزود: این مکان مزین به تصاویر شهدای دانش‌آموز دفاع مقدس ۱۲ روزه است و همین امر فضایی معنوی به رزمایش بخشیده است.

وی ادامه داد: همزمانی این حرکت انسان‌دوستانه با رویداد ملی ایران‌جان، اصفهان ایران نشان‌دهنده همبستگی، مهربانی و هویت فرهنگی و ملی مردم اصفهان است.

استان اصفهان با بیش از هزار و ۳۰۰ خیریه تخصصی، مهد خیریه‌های کشور شناخته می‌شود.