بیش از سه هزار بسته تحصیلی به دانش آموزان اصفهانی اهدا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ همزمان با برگزاری رویداد ملی ایرانجان، اصفهان ایران و در قالب رزمایش دانشآموزی بانوان اصفهانی، بانوان خیریه باران مهر علوی سههزار بسته تحصیلی شامل کیف، کفش و نوشت افزار در اصفهان و همزمان دو هزار بسته در دیگر شهرستانهای استان توزیع خواهند کرد.
شهره شیرانی با اشاره به اینکه این بستهها در حسینیه معرفت آماده میشود، افزود: این مکان مزین به تصاویر شهدای دانشآموز دفاع مقدس ۱۲ روزه است و همین امر فضایی معنوی به رزمایش بخشیده است.
وی ادامه داد: همزمانی این حرکت انساندوستانه با رویداد ملی ایرانجان، اصفهان ایران نشاندهنده همبستگی، مهربانی و هویت فرهنگی و ملی مردم اصفهان است.
استان اصفهان با بیش از هزار و ۳۰۰ خیریه تخصصی، مهد خیریههای کشور شناخته میشود.