نشست شورای راهبردی مسئولیت اجتماعی معاونت صنایعدستی و هنرهای سنتی برگزار و در ان، برنامههای جدید برای ترویج صنایعدستی معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نرگس رجایی، مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی اظهار داشت: وی با اشاره به برنامههای این معاونت، از اجتناب از احداث هتل در داخل شهرها خبر داد و افزود: ایجاد مراکز با هویت ایرانی-اسلامی، اختصاص فضاهای مناسب برای عرضه صنایعدستی، برگزاری نمایشگاههای B۲B و همکاری با برج میلاد از جمله برنامههای ماست.
رجایی با تأکید بر اهمیت آموزش و ترویج، خاطرنشان کرد: طرحهای خوبی در این حوزه طراحی شده، اما کمبود بودجه مانع اجرای کامل آنهاست. با همکاری بخش خصوصی، دولتی و هنرمندان دستورالعملی تدوین شده که چند ماه روی آن کار خواهیم کرد.
وی افزود: این دستورالعمل به استانها ابلاغ شده و تقویت ظرفیتهای استانی در اولویت قرار دارد.
رجایی گفت: در شورای مسئولیت اجتماعی، میزهای استانی تعریف شده تا از ظرفیتهای هر استان استفاده کنیم و المانهای فرهنگی هر منطقه را در نمایشگاهها به نمایش بگذاریم.
در ادامه این نشست، مهران امیرحسینی، عضو هیئت مدیره هگتا، اظهار داشت: گردشگری یک زنجیره بههمپیوسته است و همه صنایع مرتبط باید از آن بهرهمند شوند. به همین منظور، تفاهمنامهای با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امضا کردیم تا از ظرفیتهای موجود برای رشد این صنعت استفاده کنیم. برای مثال، میتوانیم در اتاقهای هتلهای هما هدایایی از محصولات صنایعدستی قرار دهیم یا غرفههایی در لابی هتلها ایجاد کنیم.
وی افزود: ما معتقدیم این رویدادها میتوانند بازار و تولید ایجاد کنند و تمرکز بر این موضوع باید در اولویت باشد. همچنین، در دانشگاه ما رشتههای متنوعی وجود دارد و معتقدیم رشته صنایعدستی فراتر از آموزش آکادمیک است. رسالت این رشتهها باید بر کشف و پرورش استعدادها متمرکز باشد، نه صرفاً صدور مدرک.
محمد علی ودود، دبیر کارگروه توسعه فناوری در صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، نیز در این نشست اعلام کرد: از یکم تا هفتم مهرماه امسال، اولین نمایشگاه گردشگری کودک در حوزه صنایعدستی برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه، برنامههایی مانند ادبیات، بازیهای سرگرمی و بومی اجرا میشود.
وی افزود: با بهرهگیری از فناوریهای نوین در صنایعدستی، باید توکنهایی طراحی کنیم تا بهرهوری این حوزه افزایش یابد.