به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران و قشر‌های مختلف مردم، پیکر پاک مرحومه حاجیه خانم پروانه عباسعلی خمه مادر شهیدان والامقام علی و ولی الله عباسی در اهواز تشییع و در گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شد.

سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: حاجیه خانم پروانه عباسعلی خمه دیروز دوشنبه (۲۴ شهریور) پس از تحمل سال‌ها رنج فراق فرزندانش، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

سید رضا حسینی افزود: فرزندان این مادر صبور علی و ولی الله عباسی در دفاع از میهن اسلامی در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.