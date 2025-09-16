پخش زنده
با حضور قشرهای مردم، پیکر پاک مادر شهیدان عباسی در شهرستان اهواز تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شاهد، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم، پیکر پاک مرحومه حاجیه خانم پروانه عباسعلی خمه مادر شهیدان والامقام علی و ولی الله عباسی در اهواز تشییع و در گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شد.
سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: حاجیه خانم پروانه عباسعلی خمه دیروز دوشنبه (۲۴ شهریور) پس از تحمل سالها رنج فراق فرزندانش، دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.
سید رضا حسینی افزود: فرزندان این مادر صبور علی و ولی الله عباسی در دفاع از میهن اسلامی در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.