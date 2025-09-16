پخش زنده
نخستین معاون فرماندار زن درخراسان رضوی در دولت چهاردهم منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی گفت: «اکرم مومن نژاد» با حکم استاندار خراسان رضوی به عنوان معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری ویژه نیشابور امروز فعالیت خود را آغاز کرد.
مسلم ساقی افزود: از میان ۸۳ بخشداری در استان ۶۴ بخشدار منصوب یا ابقا شدهاند، اما هنوز ۱۹ بخشداری تعیین تکلیف نشدهاند.
وی ادامه داد: علاوه بر اینکه «ریحانه شریعتی اصل» به عنوان فرماندار «مه ولات» و نخستین فرماندار زن در تاریخ استان منصوب شد، شمار بخشداران زن خراسان رضوی در دولت چهاردهم به پنج نفر افزایش یافته است.
ساقی گفت: در حال حاضر اداره بخشداری مرکزی شهرستانهای خوشاب، داورزن، تربتحیدریه و فیروزه و همچنین بخشداری رادکان چناران به بانوان سپرده شده است.
خراسان رضوی با ۳۴ شهرستان، ۸۲ بخش، ۱۷۹ دهستان و ۹۴ شهر حدود هشت میلیون نفر جمعیت دارد.