

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال تراکتور ایران در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ امشب (سه‌شنبه) به مصاف شباب الاهلی امارات می‌رود.

دراگان اسکوچیچ ترکیب اصلی خود را برای این بازی معرفی کرد.

علیرضا بیرانوند، مهدی شیری، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، دانیال اسماعیلی‌فر، تومیسلاو اشتراکالی، مهدی هاشم‌نژاد، محمد نادری، دوماگوی دروژدک و امیرحسین حسین‌زاده نفراتی هستند که در ترکیب تراکتور قرار گرفته‌اند.