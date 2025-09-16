پخش زنده
در دل استان گلستان، شهرستان گالیکش با داشتن بیش از ۵۰۰ کارگاه تولیدی و ۱۵۰۰ خیاط، تبدیل به یکی از قطبهای مهم تولید پوشاک کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، این شهرستان که بهعنوان یکی از مراکز اقتصادی و صنعتی استان شناخته میشود، نهتنها در سطح ملی شناختهشده است بلکه در زمینه اشتغال پایدار و مقابله با مهاجرتهای معکوس نیز موفق عمل کرده است.
کارگاههای تولیدی که در خانههای مردم ایجاد شدهاند، بهطور چشمگیری به رونق اقتصادی این منطقه کمک کرده و موجب ایجاد اشتغال برای بسیاری از خانوادهها شدهاند. این کارگاهها در تولید انواع پوشاک و لباسهای مختلف فعالاند و توانستهاند توجه بازارهای داخلی را به خود جلب کنند.
دولت نیز برای تقویت این بخش از اقتصاد منطقه، اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات برای تأمین مواد اولیه را در نظر گرفته است.