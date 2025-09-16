به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان رضوی گفت: و مطابق آخرین اطلاعات واحد‌های شهری و روستایی این انتخابات در ۹۷ حوزه انتخابیه شهری و بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ حوزه انتخابیه روستایی در این استان برگزار خواهد شد.

مسلم ساقی افزود: در حال حاضر شمار شهر‌هایی که انتخابات در آن برگزار خواهد شد، ۹۷ مورد است، اما با توجه به افزایش یا کاهش شمار روستا‌های دارای شرایط برگزاری انتخابات شوراها، هم اینک تعداد دقیق حوزه‌های انتخابیه روستایی مشخص نیست.

وی اضافه کرد: با حکم استاندار خراسان رضوی، «محمد علی نبی پور»، معاون سیاسی استاندار به عنوان رییس ستاد انتخابات و «مسلم ساقی»، مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری به عنوان دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی منصوب شده‌اند.

بر اساس اعلام ستاد انتخابات کشور، هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، همچنین همزمان با این انتخابات سراسری، دو انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری نیز در برخی مناطق کشور برگزار خواهد شد.