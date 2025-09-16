ترنم یوسفی و تبسم محسنی در رقابت‌های شمشیربازی اسلحه سابر کشور به ترتیب به مدال‌های نقره و برنز دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، در مسابقات شمشیربازی دختران رده‌های سنی ایران که به میزبانی اصفهان برگزار شد ترنم یوسفی از گیلان در رده سنی زیر ۱٠ سال به مقام نائب قهرمانی و مدال نقره دست یافت.

همچنین تبسم محسنی توکلی دیگر دختر شمشیرباز اسلحه سابر از گیلان در رده سنی زیر ۱۴ سال صاحب مدال برنز شد.

در این مسابقات ۱۵۰ شرکت کننده در سه رده سنی زیر ۱۰ سال، زیر ۱۲ سال و زیر ۱۴ سال حضور داشتند.