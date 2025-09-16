پخش زنده
رئیس راهداری شهرستان بروجن گفت: دو دستگاه دوربین نظارتی در محور مواصلاتی بروجن به لردگان (حوالی گدارکبک) نصب و راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عادل تقیزاده، از بهرهبرداری دو دستگاه دوربین نظارتی در محور پر تردد بروجن به لردگان خبر داد.
رئیس راهداری شهرستان بروجن با اشاره به جانمایی این دوربینها در نقاط حیاتی مسیر گفت: اجرای این طرح با هدف ارتقای سطح ایمنی، کاهش تخلفات رانندگی، جلوگیری از حوادث ناشی از سرعت غیرمجاز و کاهش آمار تصادفات و تلفات جادهای صورت گرفته است.