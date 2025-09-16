به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سخنگوی هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا‌های مازندران از مشخص شدن اعضای هیات نظارت بر انتخاب دوره هفتم شورا‌ها دراین استان خبر داد.

رضا حاجی پور در بیست و ششمین اجلاسیه شورای اسلامی استان که در آمل برگزار شد گفت: علی بابایی کارنامی نماینده مردم حوزه انتخابیه ساری و میاندورود به عنوان رئیس هیات نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا‌های مازندران انتخاب شد.

وی افزود: عبدالدحید فیاضی نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد نائب رئیس، رضا حاجی پور نماینده مردم شهرستان آمل به عنوان سخنگوی هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا‌های مازندران منصوب شدند.

نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی از شکل گیری ساختار هیات نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا‌های مازندران به زودی خبر داد و افزود: ۳ ماه قبل از ثبت نام، افراد دارای جایگاه مدیریتی باید استعفا بدهند و اطلاعیه تمامی موارد مربوط به انتخابات منتشر می‌شود.

حاجی پور با اشاره به اینکه به کاندیدا‌های هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا‌ها پیشنهاد می‌شود تا قبل از ثبت‌نام از وضعیت تائید خود استعلام بگیرند یادآورشد: این اتفاق موجب می‌شود تا کاندیدا‌ها از وضعیت خود مطلع باشند و هم اینکه کار هیات اجرایی و نظارت را کمتر نمایند.

حاجی پور خاطرنشان کرد: همه باید دست به دست هم بدهند تا انتخابات پورشور، حداکثری و سالم درمازندران برگزار شود.

وی اضافه کرد: شورا‌های اسلامی شهر و روستا به عنوان بازوی مشورتی نظام مدیریت شهری از جایگاه ویژه‌ای در ساختار حکمرانی محلی برخوردارند.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.