نخستین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویان دختر و پسر با قهرمانی دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی که از ۲۱ شهریور به میزبانی دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار شد و با برگزاری مراسم اختتامیه امروز به پایان رسید؛ بنابراین گزارش در این رقابت‌ها ۷۰۰ دانشجوی دختر و پسر از ۸۵ دانشگاه در چهار بخش ورزش‌های دیجیتال، فیجیتال، فناوری و نوآوری و رباتیک با هم به رقابت پرداختند که در پایان در مجموع توزیع مدال‌ها و امتیازات دانشگاه فردوسی مشهد به مقام قهرمانی رسید، دانشگاه صنعتی امیرکبیر و علم و صنعت مشترکا در جایگاه دوم قرار گرفتند و دانشگاه صنعتی قم به مقام سوم رسید و دانشگاه صنعتی اصفهان در جایگاه چهارم قرار گرفتند.

بنا براین گزارش در این رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:

در مسابقات پنلل پلت فرم‌های دیجیتال: تیم‌دانشگاه صنعتی اصفهان در جایگاه نخست ایستاد، تیم دانشگاه علم و صنعت ایران رتبه دوم را کسب کرد، و دانشگاه صنعتی شاهرود به رتبه سوم رسید.

در پنل تجهیزات و محصولات ورزشی: دانشگاه صنعتی قم عنوان نخست را از آن خود کرد، دانشگاه حکیم سبزواری در جایگاه دوم ایستاد و دانشگاه مازندران (بابلسر) در جایگاه سوم قرار گرفت.

در پنل فناوری‌های نوین: دانشگاه ارومیه به مقام نخست دست یافت، دانشگاه جامع علمی کاربردی آتش‌نشانی دوم شد و دانشگاه فردوسی مشهد عنوان سوم را از آن خود کرد.

در پنل ویژه توسعه ورزش دانشگاهی: دانشگاه فردوسی مشهد در صدر ایستاد، دانشگاه غیرانتفاعی شهید منتظری دوم شد و دانشگاه گیلان عنوان سوم را کسب کرد.

در بخش رباتیک: دانشگاه شهید بهشتی اول شد، دانشکاه فناوری نوین آمل دوم شد و شهید باهنر کرمان سوم شد.

در بخش فیجیتال پسران: دانشگاه‌های فردوسی مشهد، علم و صنعت و قم اول تا سوم شدند.

در بخش فیجیتال دختران: دانشگاه‌های فردوسی مشهد، علامه‌طباطبائی و شهید هاشمی نژاد اول تا سوم شدند.

در بخش دیجیتال تیمی پسران: دانشگاه رازی کرمانشاه اول شد، دانشگاه صنعتی قم و دانشگاه خلیج فارس اول تا سوم شدند.

در بخش دیجیتال انفرادی پسران: دانشگاه‌های صنعتی شیراز، فنی مهندسی گرمسار و علم و صنعت عناوین اول تا سوم کسب کردند.

در بخش دیجیتال تیمی دختران: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی امیر کبیر و دانشگاه شیراز به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش دیجیتال انفرادی دختران: دانشگاه فردوسی مشهد اول شد و دانشگاه صنعتی امیرکبیر دوم و سوم شدند.

همچنین مراسم اختتامیه با حضور دکتر سروش رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر دانشیان معاون امور دانشجویان داخل، دکتر زارعی مدیر کل تربیت بدنی و دکتر دانشور مدیر کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان، دکتر میر دهقان معاون دانشجویی و دکتر احسانی مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار و به تیم‌ها کاپ و حکم قهرمانی اهدا شد.

