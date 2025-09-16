مردم قم امروز همزمان با سالروز ورود بانوی کرامت به قم از کاروان نمادین ورود حضرت معصومه (س) استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، هزاران نفر از مردم قم امروز در مسیر کاروان نمادین ورود بانوی کرامت به حاضر شدند و از این کاروان نمادین استقبال کردند.

گفتنی است حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به قصد دیدار برادر خود امام رضا علیه السلام از مدینه راهی ایران شد و بعد از بیماری در شهر ساوه، قصد سفر به قم به عنوان پایگاه شیعیان نمودند و در ۲۳ ربیع الاول سال ۲۰۱ هجری قمری وارد شهر مقدس قم شدند.