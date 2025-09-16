نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع انتشار دود و آلودگی هوا ناشی از آتش سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم در برخی شهر‌های استان در مجلس پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی امروز سه شنبه (۲۵ شهریور) در گفت‌و‌گو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان با اشاره به اینکه دو مطالبه اصلی مردم که نیازمند پیگیری جدی توسط مسئولان است، اول آلودگی هوا ناشی از حریق در بخش عراقی تالاب هورالعظیم و دوم بیکاری و اشتغال می‌باشد، ادامه داد: این آتش سوزی و سرایت آن به صورت دود و آلودگی هوا نفس مردم در شهر‌هایی همچون اهواز، سوسنگرد و هویزه را گرفته است و در حال گسترش به سمت شهر‌های شمال استان نیز می‌باشد.

وی با بیان اینکه مردم انتظار اقدام عملی از سوی مسئولان ملی و استانی برای رفع مشکل آلودگی هوا را دارند، اظهار کرد: در روز شنبه (۲۹ شهریور) با حضور مسئولان وزارت امور خارجه، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه جلسه‌ای در مجلس برای پیگیری عملی و جدی برگزار خواهد شد و مردم خواستار پایان این مشکلات هستند.