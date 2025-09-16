مدیرکل امور زنان و بانوان استانداری یزد: کاهش سن و تغییر ماهیت آسیب‌های اجتماعی، ضرورت همکاری میان دستگاه‌های مرتبط را بیش از پیش نمایان ساخته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فاطمه دانش یزدی در نشست شورای اجتماعی شهرستان خاتم بر ضرورت توجه جدی و همزمان به حوزه پرورش دانش‌آموزان تاکید کرد و گفت: موفقیت‌های علمی قابل تحسین است، اما کاهش سن آسیب‌های اجتماعی و تغییر ماهیت آنها زنگ خطری جدی به شمار می‌آید که نیازمند رویکردی چند بعدی و مشارکتی در کنار آموزش است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح «نماد» و بهره‌گیری از ظرفیت تمامی دستگاه‌های مرتبط، خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری همه نهاد‌ها می‌تواند به عنوان الگویی موفق در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرینی کند.

مدیرکل امور زنان و بانوان استانداری با اشاره به لزوم استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و برنامه‌های پژوهشی بومی اظهار داشت: شناسایی دقیق آسیب‌های اجتماعی شهرستان و طراحی برنامه‌های عملیاتی متناسب، از جمله اولویت‌های اصلی در جهت تحقق سلامت روان و رشد متوازن دانش‌آموزان است.

دانش ادامه داد: تنها با هم‌افزایی دستگاه‌ها و مدیریت جهادی می‌توان بر چالش‌های موجود فائق آمد و بستر رشد و بالندگی دانش‌آموزان را فراهم ساخت.

وی بر اهمیت توجه ویژه به مسائل زنان و دانش‌آموزان به عنوان سرمایه‌های آینده کشور تاکید و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، شاهد ارتقای کیفیت آموزش و سلامت اجتماعی در شهرستان خاتم و استان یزد باشیم.