مدیرکل دفتر دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سیزدهمین جشنواره صنعت چاپ قم گفت: با توجه به مشکلات مالی مواد اولیه، ملزومات وارداتی، نقدینگی و نوسانات ارز، دولت باید از فعالان این صنعت حمایت کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، عباس زارع، مدیرکل دفتر دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم اظهار کرد: با توجه به مشکلات مالی، مواد اولیه، ملزومات وارداتی، نقدینگی و نوسانات ارز، دولت موظف است که از فعالان این صنعت با ارائه تسهیلات حمایت کند.
زارع بیان کرد: برای بهروزرسانی و نوسازی دستگاههای چاپ و تبدیل آنها به دستگاههای جدید و به روز، هر کمکی از دست متولیان وزارتخانه بر بیاید، انجام خواهیم داد.
وی ادامه داد: برخی کمکها از جمله کمکهای مالی، موافقت با وامهای درخواستی، تقویت زیرساختهای اقتصادی را میتوان با برنامهریزی و هماهنگی لازم ایجاد کرد.
زارع عنوان کرد: صنعت چاپ قم همانطور که در حوزه چاپ و نشر سرآمد بوده، اکنون به سمت چاپ بستهبندی گرایش پیدا کرده و امیدواریم که چاپ و بستهبندی را توسعه دهند و در این زمینه هم جزء سرآمدان حوزه چاپ باشند.
وی تاکید کرد: همانطور که مسئولان حوزه چاپ استان قم از رویکردهایشان درباره مسائل آموزشی گفتند، ما هم در وزارتخانه طرحهایی را برای حوزه آموزش این صنعت در نظر گرفتهایم که امیدواریم با اجرایی شدن آن بتوانیم گامی در راستای توسعه و ارتقای این صنعت برداریم.
محمدرضا سوقندی، مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم نیز با تجلیل از تلاشگران حوزه صنعت چاپ گفت: کم پیش میآید دستاندرکاران این حوزه از آموزش بگویند و این صنعت را در سطح هنرستان و دانشگاه تعریف کنند، اما در استان قم این اتفاق افتاده و چنین نگاهی در شأن این مردم است که صرفاً نگاه تجاری و صنعتی ندارند بلکه صنعت چاپ و صنایع وابسته را یک مقوله علمی میدانند.
سوقندی تاکید کرد: اینکه فعالان این صنعت خودشان را وابسته به فناوری و دانش میبینند و پژوهش و آموزش را برای اندیشمندسازی اصل میدانند و جریانات تکنولوژی و دیجیتال شدن صنایع چاپ را به خوبی درک کردهاند، بسیار ارزشمند است.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تصریح کرد: ما در این عرصه باید یک نگاه جامع به زنجیره چاپ داشته باشیم و امروزه تغییرات، ما را در یک جبهه و سنگر و چرخه قرار داده است.
وی افزود: ما اگر حلقههای ضعیفتری در زنجیره داشته باشیم از همان جا آسیبپذیر خواهیم بود لذا اگر در این زنجیره حرکت کنیم و دست در دست هم دهیم و با صنایع دیگر مراوده داشته باشیم، روز به روز موفقتر خواهیم بود.
این مسئول فرهنگی تاکید کرد: بخشهایی که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، بخش اشتغال و کارآفرینی است. نیاز جوانان به شغل محسوس است. در این زمینه عرصه کار و آفرینی تغییر کرده و برای تامین نیروی متخصص باید از آموزشگاه، هنرستان و دانشگاه باید پیروی کنیم تا جوانان ماهر و کاردان در این حوزه بهره ببریم.
سوقندی بیان کرد: صنایع خلاق، منابع انسانی، تکنولوژی و نوآوری میتواند برای ما ارزش افزوده ایجاد کند. هر کدام از این مسائل کلید واژههای دانشگاهی است و همه این موضوعات در دانشگاه کرسی دارند.
وی گفت: از ۲۹۲ چاپخانه و صنایع وابسته تعدادی غیرفعال شدند که بیشتر به خاطر مسائل اقتصادی است، ما نباید اجازه دهیم واحدهای این صنعت غیر فعال شوند و باید واحدهای فعال را نیز تقویت کنیم.
سیدعلی موسوینژاد رئیس اتحادیه چاپخانهداران و مدیرعامل شرکت تعاونی تامین نیاز صنعت چاپ استان قم هم در این مراسم گفت: صنعت چاپ صنعتی زیربنایی است. هر کتابی که خوانده میشود و هر بستهای که بستهبندی میشود مدیون چاپخانههای ماست.
وی گفت: ما با چالشهای زیادی از جمله نوسان قیمت ارز، مواد اولیه، نوسازی ناوگان فرسوده و تحریمهای ظالمانه مواجه بوده و هستیم، اما توانستیم این تهدیدها را به فرصتی برای رشد و بالندگی تبدیل کنیم.
موسوینژاد تصریح کرد: با افتخار میخواهم اعلام کنم در سالی که گذشت به چهار دستاورد بزرگ نائل شدیم. دستاوردهایی که هر کدام میتوانند برای صنعت نشر قم رشد شد و ارتقا به وجود بیاورند.
وی اضافه کرد: تشکیل شرکت تعاونی تامین نیاز چاپخانهداران استان قم، تفاهمنامه راهاندازی رشته فنی چاپ در هنرستان امام رضا (ع)، تفاهمنامه راهاندازی رشته چاپ در دانشگاه ملی مهارت و تفاهمنامه مالی با بنیاد برکت و صندوق کارآفرینی امید چهار دستاورد بود که ما به آن نائل شدیم.
این فعال حوزه صنعت چاپ در پایان گفت: این تلاشها حاصل یک کار تیمی و یک باور مشترک بود و این موفقیت متعلق به کل صنعت چاپ استان قم است، البته این آغازی بر فصل جدید برای رسیدن به تعالی است