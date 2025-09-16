به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در سفری به شهرستان مهاباد، با هدف بررسی وضعیت کتابخانه‌های عمومی و یافتن راهکار‌هایی برای رفع مشکلات حوزه کتاب و کتابخوانی، از کتابخانه‌های این شهرستان بازدید کرد.

در حاشیه این بازدید، نظربلند با اشاره به آمار پایین استان آذربایجان غربی در سرانه فضای کتابخانه‌ای و تعداد عضویت نسبت به میانگین کشوری، ابراز امیدواری کرد که با تلاش‌های همه‌جانبه، این آمار بهبود یابد.

حسن سالاری، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی مهاباد هم، گزارشی از وضعیت کتابخانه‌های این شهرستان ارائه داد. بر اساس این گزارش، در حال حاضر ۵ باب کتابخانه عمومی در مهاباد فعال هستند که شامل ۳ باب کتابخانه نهادی و ۲ باب کتابخانه مشارکتی می‌شود. این کتابخانه‌ها در مجموع با ۵۰ هزار عنوان کتاب در ۹۰ هزار نسخه، طیف وسیعی از موضوعات را پوشش می‌دهند.

سلام ستوده، نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، نیز در این رابطه گفت: در جریان این بازدید، مشکلات حوزه کتابخانه‌ای شهرستان مطرح شد و دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور قول مساعد دادند که در صورت تامین زمین مناسب و زیرساخت‌های لازم، مراحل تجهیز، تامین امکانات و تهیه کتاب برای کتابخانه‌های جدید شهرستان آغاز شود.

وی افزود که قرار است کتاب‌هایی در حوزه‌ها و موضوعات متنوع برای توسعه و غنای کتابخانه‌های شهرستان تامین شود.