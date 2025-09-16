به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی تربت حیدریه گفت: مأموران انتظامی ایستگاه بازرسی کامه امروز ۲۵ شهریور هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به ۲ مسافر یک خودرو سواری پژو مشکوک شدند و به منظور بررسی بیشتر خودرو را به داخل ایستگاه هدایت کردند.

سرهنگ حمیدرضا خوشخو تصریح کرد: در بررسی‌های ماموران انتظامی مشخص شد ۲ سرنشین خودرو با بلع موادمخدر قصد انتقال آن را به یکی از شهرستان‌های کشور دارند که با اعزام به بیمارستان از معده آنها یک کیلو و ۳۰۵ گرم مواد مخدر هروئین خارج شد و متهمان تحویل مراجع قضایی شدند.