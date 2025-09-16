فرآیندی که در سال‌های اخیر با تجهیز و نوسازی شالیکوبی‌ها باعث افزایش کیفیت برنج و کاهش ضایعات محصول، حاصل دسترنج شالیکاران شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، این روزها شالیکاران گیلانی پس از ماه ها تلاش برای کشت و کار برنج ، حالا دسترنجشان را برای تبدیل شلتوک به برنج سفید به کارخانه های شالیکوبی منتقل کردند اما توسعه شالیکوبی های مدرن در سالهای اخیر باعث شده تا علاوه بر تسهیل در فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید، ضایعات برنج هم کاهش یابد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گیلان گفت : تاکنون ۷۷۰ شالیکوبی در سطوح مختلف در گیلان تجهیز و نوسازی شدند که با اصلاح ساختار این شالیکوبی ها، از ضایعات ۵۸ هزار و ۵۰۰ تن برنج در فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید جلوگیری شده است که سود حاصل از این کار به شالیکاران باز می‌گردد.