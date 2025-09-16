رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌ غربی از آغاز برداشت انگور از ۲۲ هزار هکتار باغات بارور استان خبر داد و گفت: با تولید ۲۲۰ هزار تُن، این استان رتبه چهارم کشور در تولید انگور را داراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: برداشت انگور از سطح ۲۲ هزار هکتار باغات بارور استان آغاز شد.

محمد رضا اصغری افزود: پیش‌بینی تولید برای این محصول ۲۲۰ هزار تن است و شهرستان ارومیه رتبه اول را از نظر سطح زیر کشت این محصول دارد. سطح زیرکشت باغات انگور استان شامل سطح غیربارور با ۶۵۰ هکتار اعم از آبی و دیم و سطح زیر کشت بارور با بیش از ۲۲ هزار هکتار است که شامل ۱۶ هزار هکتار آبی و ۶ هزار و ۱۰۰ هکتار دیم است.

اصغری ادامه داد: از مجموع بیش از ۲۲۰ هزار تُن انگور تولیدی در این استان،۱۹۲ هزار تُن به صورت آبی و بقیه به صورت دیم برداشت می‌شود.

وی با بیان اینکه این استان رتبه چهارم کشوری در تولید انگور را به خود اختصاص داده است، گفت: سالانه بیش از ۴۱۰ تُن برای تولید آب غوره توسط سه واحد آبغوره‌گیری به صورت صنعتی در سطح استان مصرف می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بخشی از انگور تولیدی استان سالانه به کشور‌های همسایه صادر می‌شود، یادآور شد: از کل محصول تولیدی، ۶۰ درصد به صورت تازه خوری در استان و سایر نقاط کشور مصرف شده و مقداری نیز صادر شده است. بقیه این محصول نیز در صنایع تبدیلی به صورت آب میوه، کشمش و شیره انگور فرآوری می‌شود.