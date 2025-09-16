به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد سقایی گفت: این طرح از ۱۵ شهریورماه آغاز شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت. هدف از اجرای آن، ساماندهی عرضه و جلوگیری از هرگونه تخلف صنفی در بازار نوشت‌افزار و ملزومات آموزشی است

به گفته دبیرکل اتاق اصناف به همه اتاق های اصناف و اتحادی های سرایسر کشور ابلاغ شده که فروشندگان محصولات نوشت افزارشون رو با درج قیمت و حاشیه سودی که اتحادیه در تظر گرفته به فروش برسانند .آقای سقایی همچنین افزود فروشندگان ملزم به صدور صورتحساب برای مشتریان هستند .