به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل هواشناسی استان زنجان از افزایش دمای هوای استان تا روز جمعه خبر داد.

محمدرضا رحمان نیا ، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده ولی از فردا بعد از ظهر بر میزان پوشش ابرها افزوده می شود.

وی از بارش ضعیف و پراکنده باران در استان از فردا خبر داد و اظهار کرد: بارش ها محسوس نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، گفت: پوشش ابرها در ارتفاعات کوهستانی شهرستان طارم محسوس خواهد بود.

رحمان نیا، به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یادآورشد: دمای هوای استان از روز جمعه به صورت ملایم افزایش یافته و هوا گرم می شود.

وی تاکید کرد: دمای فعلی شهر زنجان ۲۸ درجه سانتی گراد است که نسبت به روز گذشته هوا کمی گرم شده است.