پخش زنده
امروز: -
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در سال جاری بیش از ۱۰۰ هزار مراجعه ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی استان ثبت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر میثم معزی گفت: آلودگی هوا تهدید جدی برای سلامت مردم و نظام درمان محسوب میشود. از ابتدای سال جاری تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار مراجعه ناشی از آلودگی هوا به مراکز درمانی ثبت شده است؛ مراجعاتی که عمدتاً مربوط به مشکلات تنفسی و قلبی بودهاند. این آمار نسبت به ۱۸ ماه گذشته، بیش از ۷۰ درصد افزایش نشان میدهد.
وی با اشاره به اینکه چنین رشدی زنگ خطری جدی و بیانگر آن است که آلودگی هوا یک مسئله مقطعی نیست، بلکه به یک بحران مزمن تبدیل شده و برای کنترل آن باید به درستی چارهاندیشی شود، ادامه داد: بیماران قلبی، ریوی، کودکان، مادران باردار و سالمندان در شرایط آلودگی هوا آسیبپذیرترند. مراجعه بیماران با علائمی، چون تنگی نفس، تشدید آسم، عوارض قلبی و حتی سکتههای قلبی و مغزی در این شرایط، افزایش محسوسی پیدا میکند و این به معنای فشار مضاعف بر بخش درمان است.
وی خاطر نشان کرد: در روزهای آلوده، حجم مراجعات به اورژانسها چند برابر افزایش پیدا میکند. تختهای بیمارستانی سریعتر تکمیل میشوند، نیاز به دارو و تجهیزات افزایش مییابد و این چرخه موجب فرسودگی شدید نیروهای درمانی هم میشود. در واقع، آلودگی هوا نهتنها سلامت مردم، بلکه پایداری خدمات درمانی را هم به چالش میکشد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص راهکار مناسب برای مدیریت این بحران، عنوان کرد: دانشگاه علوم پزشکی در این زمینه تنها میتواند نقش مسکن درد را داشته باشد، اما ریشه بحران باید در سطح کلان مدیریت شود؛ ورود جدی استانداری، سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و دیگر سازمانها و نهادها به این مسئله ضروری است. صنعت باید مسئولیت اجتماعی خود را بپذیرد، شهرداریها باید در حوزه حملونقل و کاهش تردد خودروها فعالتر شوند و محیط زیست وظیفه دارد نظارت دقیق و مؤثر داشته باشد. بدون همافزایی دستگاهها، بار همچنان بر دوش درمان باقی میماند.
دکتر معزی با بیان اینکه یکی از کلیدهای اصلی مدیریت بحران، مطالبهگری رسانهای است، اظهار داشت: بازتاب پیامدهای بهداشتی و درمانی آلودگی هوا، بیان صدای مردم و پیگیری مداوم اقدامات دستگاهها، زمینهساز شکلگیری یک عزم ملی در مدیریت بحران آلودگی هواست. هموطنان در روزهای آلوده مراقبتهای بهداشتی را جدی بگیرند؛ از تردد غیرضروری پرهیز کنند، از ماسکهای استاندارد استفاده نمایند و بیماران قلبی و ریوی حتماً توصیههای پزشکان خود را رعایت کنند.