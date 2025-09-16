

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد گفت: در زمینه بهره‌ وری انرژی پیشرفت‌ های قابل توجهی رخ داده و مصرف گاز سوخت در پالایشگاه از ۳ درصد به ۲.۵ درصد کاهش یافته است.

یحیی فیضی افزود: با توجه به سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی، ایران موفق شده است از صادرات مواد خام به تولید محصولات فرآوری‌ شده و با ارزش افزوده بالا روی بیاورد در صورتی که در گذشته گاز به صورت خام و با قیمت پایین به کشور‌هایی مانند چین، هند و پاکستان صادر می‌ شد.

وی ادامه داد: در گذشته گاز به ازاء هزار متر مکعب با قیمت حدود ۶۰۰ هزار تومان به بندرعباس ارسال و پس از آن به کشور‌های دیگر صادر می‌ شد اما اکنون با ایجاد چهار شرکت دانش‌ بنیان در پایین‌ دست پالایشگاه شهید هاشمی‌ نژاد، گاز را به محصولات میکرونیزه و دانه‌ بندی‌ شده تبدیل می‌ کنیم. هر تن از این محصول با قیمت ۷۵۰ دلار فروخته می‌ شود. این تغییر رویکرد نه تنها ارزش افزوده بالایی ایجاد کرده، بلکه باعث اشتغال‌ زایی برای ۱۵۰ نفر در پالایشگاه شده است.

فیضی گفت: همچنین، با استفاده از کود‌های تولیدشده از گاز، افزایش ۱۲ تا ۱۵ درصدی محصول در مزارع کشاورزی مشاهده شده است. در زمینه مدیریت منابع انرژی و تبدیل آنها به محصولات با ارزش افزوده بالا، گام‌ های بلندی برداشته شده است و این دستاورد‌ها نتیجه همکاری نزدیک با شرکت‌ های دانش‌ بنیان و دانشگاه‌ ها است.

وی افزود: در گذشته تجهیزات مورد نیاز از کشور‌های آلمان و لهستان تهیه و وارد کشور می‌ شد اما هم اکنون تجهیزات مورد نیاز توسط شرکت‌ های دانش‌ بنیان داخلی تولید می‌ شود و با همفکری و همکاری دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف، همه تجهیزات لازم بومی‌ سازی می‌ شود. پالایشگاه گاز هاشمی نژاد با پارک‌ های علم و فناوری و دانشگاه‌ های سراسر کشور تفاهم‌ نامه همکاری منعقد کرده است.

مدیرعامل پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد ادامه داد: یکی از دستاورد‌های مهم شرکت گاز مدیریت پساب‌ های پالایشگاه و تبدیل آنها به منابع مفید است. آبی که از پالایشگاه هاشمی نژاد خارج می‌ شود، قابل استفاده نبود. با همکاری یک شرکت دانش‌ بنیان این موضوع بررسی شد و هم اکنون از این آب برای آبیاری در باغ‌ های پسته استفاده می‌ شود که این رویکرد نه تنها مشکل پساب را حل کرده، بلکه باعث ایجاد ثروت شده است.

فیضی به موضوع ذخیره‌ سازی گاز نیز اشاره و خاطرنشان کرد: از مخازن خالی گاز برای ذخیره‌ سازی استفاده می‌ شود. در تابستان گاز را ذخیره و در زمستان در پیک مصرف از آن استفاده می‌ شود. گازی که از دل زمین استخراج می‌ شود، حاوی ترکیبات مختلف مانند گاز متان، ترکیبات اسیدی و میعانات گازی است که این گاز پس از فرآوری به محصولات مختلفی مانند گوگرد، آب ترش و میعانات گازی تبدیل می‌ شود که هر کدام ارزش افزوده بالایی دارد.