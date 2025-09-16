پخش زنده
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی از حمایت این نهاد از ۲۲ هزار دانشآموز و ۱۵۰ دانشجوی نیازمند در استان خبر داد و افزود: تامین اقلام ضروری سال تحصیلی و اجرای عدالت آموزشی در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۲۲ هزار نفر از دانش آموزان در شهرستانهای مختلف استان تحت پوشش این نهاد قرار داشته و از خدمات حمایتی برخوردار هستند. همچنین ۱۵۰ دانشجو تحت پوشش حمایتهای کمیته امداد آذربایجانغربی به تحصیل ادامه میدهند.
رضا مهرافروز اضافه کرد: اجرای عدالت تحصیلی و تأمین اقلام ضروری آغاز سال تحصیلی از جمله برنامههای کمیته امداد در راستای کمک به دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش است که با همکاری مراکز آموزشی طرف قرارداد اجرایی میشود.
وی با اشاره به برگزاری جشن عاطفههای در آستانه سال تحصیلی جدید با شعار «آینده ساز باشیم»، اظهار کرد: سال گذشته افرون بر ۴۶۰ میلیارد ریال کمک به دانشآموزان در قالب این جشن جمع آوری شد که امیدواریم امسال این رقم افزایش قابل توجهی داشته باشد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی یادآور شد: در حال حاضر پایگاههای جشن عاطفهها در تمامی استان راهاندازی شده است؛ علاوه بر آن، استفاده از سامانههای مجازی و کارتهای بانکی مربوط به کمیته امداد نیز برای کمک به دانش آموزان نیازمند در دسترس شهروندان خیر استان قرار دارد.
مهرافروز خاطرنشان کرد: با توجه به بازگشایی مدارس در هفته آینده، سعی میکنیم کمکهای مردمی را در سریعترین زمان در اختیار نیازمندان قرار دهیم.