در مراسمی ، مرکز خدمات جامع سلامت کوی سیاحی اهواز به بهره برداری رسید .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان و قشرهای مختلف مردم مرکز خدمات جامع سلامت کوی سیاحی اهواز به بهره برداری رسید.
سرپرست فرمانداری اهواز گفت: این مرکز با حمایت دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز و مشارکت خیران به منظور ارتقای سطح سلامت عمومی و دسترسی آسانتر مردم منطقه به خدمات بهداشتی و درمانی راهاندازی شده است، ادامه داد:
عظیم شمخانی افزود: مرکز خدمات جامع سلامت کوی سیاحی اهواز خدماتی از جمله مراقبت از نوزادان، کودکان، مادران باردار، نوجوانان، جوانان، سالمندان و میانسالان، پیشگیری از بیماریهای واگیردار و غیرواگیر، واکسیناسیون، بهداشت محیط، تغذیه سالم و سلامت روان به جمعیتی بالغ بر ۲۷ هزار نفر به صورت رایگان ارائه خواهد داد.
