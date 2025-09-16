در طرح یک روزه «درهای باز» علاقهمندان با حضور در پارک علم و فناوری با چگونگی حمایت از ایدههای نوآور آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در روز باز پارک علم و فناوری علاقهمندان با چگونگی حمایت از ایدههای نوآور آشنا شدند.
رئیس پارک علم و فناوری استان مرکزی گفت: در طرح یک روزه درهای باز ضمن استقبال از عموم مردم ظرفیتها و چگونگی حمایت از ایدههای خلاقانه به مردم و علاقهمندان معرفی شد.
حمید قاسمی افزود: اکنون ۲۰۰ شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان مستقر هستند و از ابتدای سال نیز، ۵۰ ایده خلاقانه مورد حمایت قرار گرفته است.