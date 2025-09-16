یزد، اصفهان و شیراز با گنجینه‌ای بی بدیل از میراث تمدنی و طبیعی، خود را بعنوان مقصد گردشگران داخلی و خارجی معرفی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شکل گیری مثلث گردشگری، فرصتی برای معرفی جامع و هدفمند ایران به جامعه جهانی است. مسیری که دربرگیرنده غنی‌ترین میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی کشور از شهر‌های یزد، اصفهان و شیراز است و می‌تواند به قطب گردشگری بین المللی تبدیل شود.

این مسیر گردشگری پتانسیل‌های فراوانی برای توسعه پایدار گردشگری، افزایش تبادلات فرهنگی و معرفی هرچه بیشتر پتانسیل‌های بی نظیر ایران به جهانیان دارد.

ابتکاری که می‌تواند به رشد اقتصادی منطقه، ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و افزایش اعتبار بین المللی ایران در صنعت گردشگری کمک شایانی کند.