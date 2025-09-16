به گفته رئیس انجمن همگن پلاستیک استان تهران .با وجود افزایش صادرات محصولات پلیمری و پلاستیکی، بخش زیادی از این محصولات همچنان به صورت مواد خام صادر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس انجمن همگن پلاستیک استان تهران گفت: صادرات محصولات پلیمری و پلاستیکی ایران در سال گذشته حدود دو و نیم میلیارد دلار ارزآوری برای کشور به همراه داشت. با وجود رشد صادرات، بخش زیادی از این محصولات همچنان به صورت مواد خام صادر می‌شود.

رئیس انجمن همگن پلاستیک استان تهران تأکید کرده است تبدیل مواد خام به محصولات نهایی می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کند و ظرفیت صادراتی ایران را افزایش دهد.