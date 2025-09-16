پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما شبکه تلویزیونی الجزیره در خبری فوری گزارش داد ارتش رژیم اشغالگر از شلیک موشک از یمن به سمت این رژیم خبر داد.
جبهه داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرد به دنبال شلیک موشک از یمن آژیر خطر در تل آویو و مناطق دیگر این رژیم به صدا در آمد. از سوی دیگر رسانههای عبری مدعی رهگیری موشک شلیک شده از یمن شدند.
رسانههای عبری اعلام کردند هواپیمای "جناح صهیون" متعلق به رئیس رژیم صهیونیستی در حین تمرین پس از شلیک موشک یمنی به طور اضطراری فرود آمد.