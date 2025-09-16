پخش زنده
تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران دومین پیروزی قاطعانه و پرگل خود را در قهرمانی آسیا کسب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال کمتر از ۱۷ ایران امروز در دومین دیدار خود در نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال آسیا به مصاف سوریه رفت و دومین پیروزی پرگل خود را در این رقابتها ثبت کرد.
ملیپوشان کشورمان در این بازی با عملکرد درخشان خود در حمله و دفاع نیمه نخست را ۱۱-۲۵ به پایان رساندند و در پایان با نتیجه ۲۲-۴۴ به برتری رسیدند تا فردا در آخرین بازی خود با کرهجنوبی دیدار کنند.
در دیگر دیدارهای امروز بحرین ۲۴-۵۴ هنگ کنگ را شکست داد، قطر ۲۴-۳۸ از سد چین گذشت و چین تایپه ۲۷-۵۸ هند را گلباران کرد. در آخرین دیدار امروز هم کرهجنوبی با مالدیو بازی میکند.
نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران کمتر از ۱۷ سال آسیا که از ۲۴ شهریور، به میزبانی اردن آغاز شده تا ۳ مهر ادامه دارد. دو تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست میآورند.